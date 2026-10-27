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Опубликовано 27 октября, 09:13

Выследили и накрыли: Под Киевом уничтожена подпольная база сборки беспилотников Fire Point

В Киеве ликвидированы цеха сборки дронов для компании Fire Point

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские вооруженные силы провели результативную атаку по инфраструктуре военно-промышленного сектора в украинской столице. Согласно официальным сводкам профильного оборонного ведомства, огневому поражению подверглись специализированные производственные площадки, работавшие в интересах компании «Файер Поинт» (Fire Point).

В список успешно отработанных целей вошли крупный технологический цех, где непосредственно велась сборка беспилотных аппаратов для нужд указанного предприятия, а также обособленная техническая мастерская по подготовке и комплектованию дронов. Точечное огневое воздействие позволило полностью парализовать цикл создания и сборки воздушных средств поражения на этих объектах.

Ночной разгром: Армия России накрыла оборонные заводы в Киеве и мощный логистический узел под Харьковом
Ночной разгром: Армия России накрыла оборонные заводы в Киеве и мощный логистический узел под Харьковом

Ранее Life.ru рассказывал о поручении Владимира Путина продолжить массированные и групповые удары по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Соответствующее указание президент дал командующим российскими группировками войск 16 октября.

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Оксана Попова
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