Российские вооруженные силы провели результативную атаку по инфраструктуре военно-промышленного сектора в украинской столице. Согласно официальным сводкам профильного оборонного ведомства, огневому поражению подверглись специализированные производственные площадки, работавшие в интересах компании «Файер Поинт» (Fire Point).

В список успешно отработанных целей вошли крупный технологический цех, где непосредственно велась сборка беспилотных аппаратов для нужд указанного предприятия, а также обособленная техническая мастерская по подготовке и комплектованию дронов. Точечное огневое воздействие позволило полностью парализовать цикл создания и сборки воздушных средств поражения на этих объектах.

Ранее Life.ru рассказывал о поручении Владимира Путина продолжить массированные и групповые удары по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Соответствующее указание президент дал командующим российскими группировками войск 16 октября.