Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 16:40

Путин пошутил о «‎шапке» Силуанова во время осмотра императорской короны

Президент РФ Владимир Путин с юмором отреагировал на экспонат выставки, которую им и другим гостям форума Россия — Африка показывал министр финансов Антон Силуанов. Поводом для шутки стала Большая императорская корона, изготовленная в 1762 году для коронации Екатерины II с более килограмма золота и большим количеством бриллиантов.

Путин пошутил над Силуановым во время осмотра императорской короны. Видео © Life.ru

Во время осмотра экспозиции Силуанов представлял гостям один из выставочных секторов. Среди представленных предметов находилась корона российских императоров, которая и привлекла внимание главы государства.

«Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут... Министры финансов во всех странах — самые богатые люди», — пошутил Путин, обратив внимание на экспонат.

Путин: Россия обладает всеми элементами цифрового суверенитета
Путин: Россия обладает всеми элементами цифрового суверенитета

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле пообещали защищать права и интересы российских соотечественников по всему миру. Власти подчеркнули, что Россия продолжит оказывать поддержку соотечественникам за рубежом и отстаивать их законные интересы независимо от страны проживания.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Антон Силуанов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar