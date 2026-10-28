Путин пошутил о «‎шапке» Силуанова во время осмотра императорской короны

Президент РФ Владимир Путин с юмором отреагировал на экспонат выставки, которую им и другим гостям форума Россия — Африка показывал министр финансов Антон Силуанов. Поводом для шутки стала Большая императорская корона, изготовленная в 1762 году для коронации Екатерины II с более килограмма золота и большим количеством бриллиантов.

Путин пошутил над Силуановым во время осмотра императорской короны. Видео © Life.ru

Во время осмотра экспозиции Силуанов представлял гостям один из выставочных секторов. Среди представленных предметов находилась корона российских императоров, которая и привлекла внимание главы государства.

«Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут... Министры финансов во всех странах — самые богатые люди», — пошутил Путин, обратив внимание на экспонат.