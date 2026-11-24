Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил установить контроль над Сувалкским коридором, чтобы защитить транспортное сообщение с Калининградской областью от возможной блокады. По его мнению, для этого можно организовать вооружённые посты, не прибегая к захвату территории. Об этом парламентарий заявил в беседе с NEWS.ru.

Журавлёв обратил внимание на ограничения пограничного сообщения между Россией и странами Балтии. Он также отметил, что Литва играет важную роль в обеспечении транзита грузов в Калининградскую область.

При этом депутат считает необходимым заранее подготовить альтернативные маршруты доставки товаров в регион. Однако в качестве одного из возможных ответных шагов он предложил установить контроль над Сувалкским коридором.

«Совершенно не обязательно его захватывать, просто выставить по обе стороны вооружённые посты, которые позволяли бы проезжать нашему автомобильному транспорту», — заявил Журавлёв.

Сувалкский коридор — участок территории между Польшей и Литвой, расположенный между Калининградской областью России и Белоруссией. Он имеет важное стратегическое значение для безопасности стран НАТО и региона в целом.

А ранее Life.ru сообщал, что Правительство России направит почти 50 млрд рублей на защиту снабжения Калининграда. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады осложняют работу местных предприятий.