Подготовка Евросоюзом 23-го пакета антироссийских санкций свидетельствует о неспособности европейских политиков добиться поставленных целей, а новые ограничения нанесут ущерб экономике самого объединения. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с «Абзацем».

«Уже 23-й пакет, но бездумное введение санкций в первую очередь рикошетом бьёт по экономике стран Европы. Они сделали из России внешнего врага, чтобы отвлечь своих граждан от годами копившихся внутренних проблем», — заявил парламентарий.

По мнению Красова, попытки изолировать Россию не принесли ожидаемых результатов. При этом европейские страны, отказываясь от российских энергоносителей, создают дополнительные трудности для собственной промышленности.

Депутат предположил, что западные политики продолжат усиливать санкционное давление, поскольку не смогли достичь желаемого результата. Вместе с тем он выразил уверенность, что Евросоюзу рано или поздно придётся вернуться к диалогу с Москвой.

«Разорвать экономику нашей страны не удалось. Европа вводит запреты, но всё равно покупает наши ресурсы без лишней рекламы. В любом случае победа будет за нами», — заключил Красов.

Ранее постоянное представительство России при Евросоюзе сравнило санкционную политику Брюсселя с игрой отчаявшегося картёжника. Российские дипломаты заявили, что ЕС постоянно повышает ставки в надежде нанести Москве максимальный ущерб, однако подобная стратегия может обернуться полным провалом для самого объединения.