Евросоюз рискует потерпеть полное фиаско из-за попыток усилить санкционное давление на Россию, действуя подобно проигравшемуся картёжнику, который отчаянно повышает ставки. Такую оценку новому пакету ограничений дали в постоянном представительстве РФ при ЕС, комментируя очередные решения Брюсселя.

«Евросоюз в своей псевдосанкционной деятельности всё больше напоминает отчаявшегося картёжника, который каждый раз пытается играть на повышение ставок в надежде отыграться, что в понимании евробюрократии означает нанести России максимальный ущерб», — заявили российские дипломаты.

В дипмиссии обратили внимание на стремление европейских чиновников постоянно расширять перечень ограничений. При этом отдельные союзники Евросоюза, как подчеркнули представители РФ, предпочитают прагматичное взаимодействие с Москвой. На таком фоне Брюссель объявляет о крупнейшем единовременном дополнении антироссийских санкционных списков.

Российское постпредство считает подобную политику обречённой на неудачу. По оценке дипломатов, постоянное повышение ставок способно обернуться для объединения серьёзными разочарованиями. В дальнейшем европейским властям, полагают в миссии, придётся задуматься, стоило ли вообще начинать эту санкционную кампанию.

Заявление прозвучало после утверждения Евросоюзом нового масштабного блока ограничений против России. Под них попали предприятия и физические лица, связанные преимущественно с оборонно-промышленным комплексом. Брюссель представил принятое решение как значительное расширение действующего санкционного режима.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 октября Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о внесении в чёрные списки около 1600 компаний и физических лиц. Более половины новых фигурантов связаны с производством баллистических ракет. За несколько дней до этого в Госдуме заявили, что антироссийские ограничения обходятся самому Брюсселю всё дороже. Член комитета по международным делам Андрей Климов отметил, что экономическое давление не заставляет Москву менять политический курс.