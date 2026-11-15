Актрисе Ольге Куриленко 14 ноября исполнилось 47 лет. Уроженка Бердянска начинала моделью в Париже, а в кино дебютировала с главной роли во французской драме «Перст любви». В 2007 году она сыграла Нику в голливудском боевике «Хитмэн», а год спустя появилась рядом с Дэниелом Крейгом в «Кванте милосердия», пишет Кино Mail.

По данным издания, первые пробы в бондиану Куриленко едва не провалила. Уже в очереди на прослушивание в Париже она поняла, что подготовила не тот текст. Пока другие претендентки заходили в зал, актриса пропускала их вперёд и учила нужную сцену. Запомнить всё не успела и часть реплик сыграла экспромтом.

Через этот тур она прошла. На вторых пробах в Лондоне Куриленко встретилась с режиссёром Марком Форстером и продюсерами, а на третьих впервые сыграла сцену с самим Крейгом. Как вспоминала актриса, ответа она ждала ещё около трёх недель.

Куриленко досталась роль Камиллы Монтес — бывшей сотрудницы боливийской разведки, у которой свой счёт к убийце её семьи. За месяц до съёмок актриса начала тренироваться с каскадёрами и по четыре часа в день отрабатывала сцены драк. В русском дубляже Камилла тоже говорит голосом Куриленко.