Выучила не тот текст и сыграла экспромтом: Как Ольга Куриленко стала девушкой Джеймса Бонда
Актриса Ольга Куриленко едва не провалила пробы на роль девушки Джеймса Бонда
Обложка © ТАСС / AP / Millie Turner
Актрисе Ольге Куриленко 14 ноября исполнилось 47 лет. Уроженка Бердянска начинала моделью в Париже, а в кино дебютировала с главной роли во французской драме «Перст любви». В 2007 году она сыграла Нику в голливудском боевике «Хитмэн», а год спустя появилась рядом с Дэниелом Крейгом в «Кванте милосердия», пишет Кино Mail.
По данным издания, первые пробы в бондиану Куриленко едва не провалила. Уже в очереди на прослушивание в Париже она поняла, что подготовила не тот текст. Пока другие претендентки заходили в зал, актриса пропускала их вперёд и учила нужную сцену. Запомнить всё не успела и часть реплик сыграла экспромтом.
Через этот тур она прошла. На вторых пробах в Лондоне Куриленко встретилась с режиссёром Марком Форстером и продюсерами, а на третьих впервые сыграла сцену с самим Крейгом. Как вспоминала актриса, ответа она ждала ещё около трёх недель.
Куриленко досталась роль Камиллы Монтес — бывшей сотрудницы боливийской разведки, у которой свой счёт к убийце её семьи. За месяц до съёмок актриса начала тренироваться с каскадёрами и по четыре часа в день отрабатывала сцены драк. В русском дубляже Камилла тоже говорит голосом Куриленко.
У предшественницы Куриленко в бондиане история с пробами сложилась иначе. Ева Грин, сыгравшая Веспер Линд в «Казино Рояль», которому 14 ноября исполнилось 20 лет, поначалу отказалась от прослушивания. Сценарий её переубедил, и на пробах она сыграла знакомую зрителям сцену: первую встречу Веспер и Бонда в поезде.