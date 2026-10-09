Выяснилось, на какие цели чаще всего откладывают деньги жители России

Почти половина жителей страны столкнулась с невозможностью регулярно формировать личные резервы. Около 48% граждан вовсе не откладывают средства каждый месяц, а 15% делают это лишь эпизодически. Ещё пятая часть направляет в кубышку до десятой доли заработка, и ровно столько же выделяют от 10% до 20% бюджета.

Картина выглядит так: лишь 21% участников мониторинга имеет стабильно пополняемый запас. Столько же людей не располагают заначкой и принципиально не собираются её заводить. Треть респондентов просто сохраняет имеющиеся объемы без внесения новых сумм, а четверть опрошенных только мечтает приступить к процессу.

Ключевым препятствием стал стремительный взлёт цен: 42% людей пожаловались на опережающую динамику чеков. Ещё 39% заявили, что заработка едва хватает на базовые потребности. Непредвиденные форс-мажоры мешают 8% сограждан, слабая дисциплина подводит 3%, и аналогичная доля вовсе не видит в накоплениях практического смысла.

Базовым мотивом для бережливости остается тревога перед будущим — 54% респондентов откладывают исключительно «на чёрный день». Жилищные вопросы решают 13% участников, отпуск привлекает 9%, а здоровье и старость заботят по 7% опрошенных. Автомобили и учеба замыкают перечень с 4% и 1% голосов соответственно.

Переломить негативный тренд способно лишь кардинальное изменение экономической ситуации, следует из опроса, проведённого Роскачеством и «Финансами Mail», пишет ТАСС. По мнению 55% опрошенных, спасти положение мог бы ощутимый подъем заработных плат. Еще 35% ждут снижения обязательных платежей, тогда как на выгодные ставки по депозитам уповают лишь 5% респондентов.

Ранее клинический психолог рассказала, что высокий доход может создать проблемы в отношениях, если деньги становятся основным инструментом контроля над партнёром. По её словам, финансовая независимость даёт человеку стабильность, свободу и чувство защищённости. Однако проблема возникает, когда деньги становятся главным средством влияния на другого человека. Тревожным сигналом может служить ситуация, когда без финансового превосходства человек ощущает, что его мнение и желания игнорируются.