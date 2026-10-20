Выйди из комнаты, соверши ошибку: Что станет с человеком из-за постоянного домоседства

Постоянное пребывание дома может незаметно превратиться из приятного уединения в психологическую ловушку. Особенно тревожным сигналом становится ситуация, когда человек перестаёт выходить на улицу из-за страха или отсутствия желания что-либо делать. Об этом «Газете.ru» рассказала клинический психолог Соня Старцева.

С развитием удалённой работы и сервисов доставки необходимость покидать квартиру заметно сократилась. Однако само по себе домоседство не считается отклонением. Если человек комфортно чувствует себя в привычной обстановке, поддерживает общение и при желании может отправиться на прогулку, поводов для беспокойства нет.

Сложности возникают, когда отказ от выхода становится способом избежать тревоги. Мозг запоминает, что пребывание дома приносит облегчение, и постепенно закрепляет такое поведение. В результате даже обычная встреча с друзьями может превратиться в серьёзное испытание.

«Если человек в любой момент может выбрать — выйти или остаться — это психологическая гибкость», — подчеркнула Старцева.

По словам специалиста, опасность заключается в замкнутом круге: сокращение активности лишает человека приятных впечатлений, настроение ухудшается, а желание заниматься привычными делами становится ещё слабее.

Среди тревожных признаков психолог выделила устойчивую апатию, нарушения сна, потерю интереса к любимым занятиям и стремление избегать общения. При этом советы просто выйти погулять зачастую оказываются бесполезными, а упрёки способны лишь усугубить ситуацию.

Старцева рекомендовала не списывать подобное состояние на лень. Если самостоятельно справиться с нарастающей изоляцией не получается, лучше обратиться за профессиональной поддержкой.