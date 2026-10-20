Жизнь не меняется, пока в ней «всё нормально»: Психолог объяснил, как «продвинуться по сюжету»

Изменить неприятную ситуацию трудно, пока человек отказывается признавать существование проблемы. Однако одного осознания недостаточно: бесконечный самоанализ вместо действий способен надолго затормозить перемены. Об этом «Радио 1» рассказал психолог Эдуард Шамсутдинов.

Специалист объяснил, что люди порой годами оправдывают болезненные отношения временными трудностями, а отсутствие сил — собственной ленью. Подобные объяснения позволяют избежать неприятной правды, но не приближают к разрешению ситуации.

«Пока проблема отрицается, человек тратит силы не только на неё, но и на поддержание версии, что её нет», — отметил психолог.

Признав трудность, важно не застрять в бесконечном поиске её причин. Если постоянно прокручивать события и ждать, что понимание автоматически всё исправит, можно лишь усилить ощущение беспомощности. Разобраться в своих переживаниях полезно, но за этим должны следовать реальные решения.

Шамсутдинов предложил относиться к проблеме как к отправной точке, а не как к определению собственной личности. Такой подход позволяет увидеть доступные варианты действий. При необходимости первым шагом может стать разговор со специалистом, помогающий точно назвать происходящее.