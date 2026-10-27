«Выйти из зоны комфорта»: Залужный призвал Запад готовиться к войнам нового типа

Западным странам необходимо отказаться от устаревших военных доктрин и пересмотреть собственную систему безопасности с учётом опыта конфликта на Украине. С таким призывом выступил бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Свою позицию он изложил в социальной сети.

По мнению дипломата, продолжение украинского конфликта во многом связано со слабостью западной системы безопасности. Он считает, что подходы, сформировавшиеся после Второй мировой войны, уже не отвечают условиям современных боевых действий.

«Западу нужно выйти из зоны комфорта в реальность войны 2026 года и избавиться от иллюзий, будто устаревшие гарантии и доктрины смогут на самом деле защитить его и его детей», — написал Залужный.

Бывший главком ВСУ уверен, что европейским государствам недостаточно закупать современное вооружение или пересматривать тактику применения беспилотников. По его словам, изменения должны затронуть всю военную систему — от подготовки личного состава и структуры армии до финансирования и способов ведения боевых действий.

Военную доктрину Залужный назвал «Библией войны», объединяющей все составляющие вооружённых сил. Он полагает, что именно комплексный подход позволит учитывать появление новых технологий и выстраивать совместные действия.

Своими выводами дипломат также поделился с офицерами разных государств в Объединённом командно-штабном колледже Академии обороны Великобритании. Залужный подчеркнул, что западные страны располагают необходимыми технологиями, однако для создания новой системы безопасности им придётся изменить привычные подходы.

Ранее Life.ru сообщал, что НАТО разрабатывает новую стратегию действий на случай возможного конфликта с Россией. По данным Bloomberg, документ получил название «Теория победы» и предусматривает использование беспилотников, систем искусственного интеллекта и новых способов управления войсками.