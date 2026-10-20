Вооружённые Силы Российской Федерации осуществили новую серию атак с применением ударных беспилотников. Огневому воздействию подверглись ключевые звенья транспортной и портовой сети противника, а также морские суда, задействованные в интересах неприятеля.

Один из наиболее результативных налётов зафиксирован на западе Украины. В Волынской области барражирующие боеприпасы успешно поразили территорию предприятия «Виндор Транс Сервис», расположенного в населённом пункте Ковель.

Данный объект выполнял функции крупного тылового распределительного хаба. Комплекс активно использовался киевским командованием для складирования и дальнейшей отправки военного имущества непосредственно в зону боевых действий.

Точное попадание средств поражения привело к нарушению работы терминала. Накопленные ресурсы и подготовленное к переброске снаряжение получили критические повреждения, что сорвало запланированные графики отгрузок на передовую.

Систематическое выбивание подобных узлов парализует снабжение формирований неприятеля. Российские войска продолжают планомерно изолировать участки фронта, лишая украинские подразделения оперативного тылового обеспечения.

Ранее Life.ru сообщал об одной из крупнейших атак на энергетическую инфраструктуру Украины. По словам Владимира Зеленского, повреждения получили более 15 объектов, связанных с производством и передачей электричества. Наиболее сложная ситуация, как он утверждал, сложилась в нескольких городах, включая Шепетовку, Славуту и Нетешин в Хмельницкой области.