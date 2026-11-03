Американка Криста Пайк, выжившая после двух смертельных инъекций, пожаловалась на антисанитарию в тюремном реабилитационном центре штата Теннесси. Несмотря на тяжёлые последствия неудачной казни, заключённой пришлось самостоятельно убирать душевую, кишащую тараканами. Об этом говорится в её обращении в суд.

«Мне приходится самостоятельно чистить душевую, которая кишит тараканами, из-за чего я подвергаюсь серьёзному риску инфекций и травм», — заявила 50-летняя американка.

По словам Пайк, она до сих пор физически ослаблена после попытки привести смертный приговор в исполнение. Женщина испытывает изнуряющую боль, с трудом двигает руками и продолжает лечение повреждений, полученных во время процедуры. На обеих руках у неё остаются раны, а врачи проводят терапию нервных повреждений.

Кроме того, осуждённая пожаловалась на практически полную изоляцию от остальных заключённых. После возвращения из больницы её содержат в тюремном лазарете, где она может общаться лишь с ограниченным кругом сотрудников, медиками, адвокатами и духовным наставником.

Пайк утверждает, что ей запрещают посещать совместные обеды, групповые занятия, религиозные службы и прогулки. Её защитники добиваются восстановления этих возможностей, предусмотренных соглашением с тюремным ведомством, заключённым в 2024 году.

Попытка казни состоялась 30 сентября в тюрьме Нэшвилла. Американке, приговорённой к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году, ввели две дозы пентобарбитала, однако женщина осталась жива. После этого её экстренно госпитализировали, а губернатор Теннесси Билл Ли распорядился расследовать произошедшее и отменил ещё одну казнь, запланированную на 2026 год.

Ранее Life.ru сообщал, что Криста Пайк впервые рассказала о мучениях после неудачной смертной казни. Женщина призналась, что перед процедурой успела попрощаться с близкими и смириться со смертью, однако спустя несколько дней очнулась в больнице. «Я не знаю, почему я пережила ту ночь. Я не знаю, что будет дальше», — рассказала осуждённая.