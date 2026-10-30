«Я смирилась со смертью»: Выжившая после двух смертельных уколов американка впервые рассказала о мучениях

Американка Криста Пайк, пережившая неудачную смертную казнь в штате Теннесси, впервые публично рассказала о своём состоянии спустя месяц после происшествия. По словам 50-летней осуждённой, она до сих пор испытывает постоянную боль, с трудом разговаривает и пытается привыкнуть к жизни, которую уже не рассчитывала продолжить. Её заявление передали журналистам TMZ адвокаты женщины.

«Несколько дней спустя я проснулась одна в больнице, растерянная и испытывающая боль. С тех пор не было ни минуты, чтобы я не испытывала боли. Болит всё тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить», — призналась Пайк.

Женщина рассказала, что перед казнью 30 сентября успела попрощаться с близкими и морально подготовилась к смерти. Однако после пробуждения в больнице ей пришлось столкнуться не только с последствиями введения препаратов, но и с тяжёлыми переживаниями. Теперь она пытается понять, почему осталась жива.

После выписки из больницы Пайк находится преимущественно в медицинском отделении тюрьмы. По её словам, вынужденная изоляция напоминает ей о 28 годах, проведённых в одиночной камере. При этом осуждённая отмечает, что постепенно восстанавливается, хотя физические и эмоциональные последствия случившегося сохраняются.

В своём обращении Пайк также выразила сочувствие семье 19-летней Коллин Слеммер, за убийство которой её приговорили к смертной казни. Она заявила, что глубоко потрясена действиями сотрудников, проводивших процедуру, и продолжает думать о страданиях родственников погибшей.

30 сентября Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако женщина продолжала дышать. Её экстренно госпитализировали с тяжёлыми осложнениями. Адвокаты предположили, что препарат мог попасть в ткани вокруг внутривенных катетеров. После случившегося губернатор Теннесси Билл Ли приостановил оставшиеся казни в штате до конца года и распорядился провести независимое расследование.

«Я не знаю, почему я пережила ту ночь. Я не знаю, что будет дальше», — призналась американка. Сейчас она благодарит медиков и всех, кто поддерживал её после случившегося, и старается восстанавливаться день за днём.

Ранее Life.ru сообщал, что пережившая казнь Криста Пайк вновь научилась говорить полноценными предложениями. Её адвокат рассказал об улучшении подвижности и речи, однако предупредил, что последствия неудачной процедуры для памяти и других когнитивных функций ещё предстоит оценить.