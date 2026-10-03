Выжившая после казни в США Криста Пайк остаётся без сознания и на ИВЛ

Выжившая после неудавшейся казни в США Криста Пайк остаётся без сознания и подключена к аппарату ИВЛ. Женщина находится в критическом состоянии, а её адвокаты тем временем потребовали через суд сохранить все доказательства произошедшего. Об этом говорится в заявлении адвокатов.

«Криста по-прежнему в критическом состоянии и получает медицинскую помощь в связи с тяжёлыми последствиями событий среды. Она находится в критическом состоянии, без сознания, интубирована и получает дыхательную поддержку через аппарат ИВЛ. Её лечат от серьёзных последствий пентобарбитала, введённого во время попытки казни, включая значительные травмы обеих рук», — говорится в заявлении.

Одновременно защита подала в Канцелярский суд округа Дэвидсон экстренное ходатайство, потребовав обязать Департамент исправительных учреждений Теннесси сохранить все доказательства, связанные с неудачной попыткой казни 30 сентября. Адвокаты считают это необходимым для установления обстоятельств произошедшего и защиты юридических прав Пайк.

По данным защиты, во время процедуры сотрудники использовали как минимум семь игл для поиска внутривенного доступа, после чего Пайк ввели две дозы пентобарбитала. В ходатайстве утверждается, что препарат мог попасть в ткани из-за повреждения вен. Адвокаты утверждают, что о риске проблем с внутривенным доступом они предупреждали суд ещё за девять месяцев до казни.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал «интересной ситуацией» неудачную казнь Кристы Пайк и пояснил, что использованный во время процедуры препарат «не совсем сработал». По мнению американского лидера, казнь «должна быть не такой сложной». Республиканец при этом не стал говорить, будет ли приговор Пайк исполнен повторно. Он предложил журналистам обратиться с этим вопросом к властям штата.