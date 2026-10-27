Взлёт может смениться обвалом: Путин допустил возвращение цен на газ к прежним уровням

Резкое подорожание газа на мировом рынке может смениться столь же быстрым снижением цен. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

По словам главы государства, газовая отрасль столкнулась с серьёзной неопределённостью на фоне внешнеполитических событий.

«Привычные деловые связи подорваны. Цены резко выросли. Но мы с вами понимаем, что они могут также резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», — заявил Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 1050 долларов за тысячу кубометров. На нидерландском хабе TTF топливо подорожало до 1052 долларов, а ноябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE достигли примерно 1042 долларов.

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