Взлёт может смениться обвалом: Путин допустил возвращение цен на газ к прежним уровням
Путин предупредил о возможном резком падении мировых цен на газ
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Резкое подорожание газа на мировом рынке может смениться столь же быстрым снижением цен. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.
По словам главы государства, газовая отрасль столкнулась с серьёзной неопределённостью на фоне внешнеполитических событий.
«Привычные деловые связи подорваны. Цены резко выросли. Но мы с вами понимаем, что они могут также резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», — заявил Путин.
Ранее Life.ru сообщал, что стоимость газа в Европе впервые с декабря 2022 года превысила 1050 долларов за тысячу кубометров. На нидерландском хабе TTF топливо подорожало до 1052 долларов, а ноябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE достигли примерно 1042 долларов.
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