Взлом и отравление ртутью: На Кубани разгорелся конфликт похоронщиков

В Краснодарском крае владелец ритуального агентства заподозрил попытку отравления после обнаружения десятков шариков ртути в своём автомобиле. Как сообщает Mash, предприниматель почувствовал себя плохо, а приглашённые специалисты якобы зафиксировали превышение допустимой концентрации опасного вещества в 300 раз.

Мужчина по имени Евгений открыл похоронное бюро в мае 2026 года. Его компания расположилась в одном здании с другими ритуальными агентствами, которые продолжали работать по соседству.

В сентябре предприниматель оставил семейный автомобиль возле офиса, а вернувшись на следующий день, заметил следы взлома. В дверных проёмах машины находились мелкие серебристые шарики. Когда Евгений закрыл двери, часть вещества, по его словам, попала в салон и на водительское сиденье.

Уже через 15–20 минут после этого мужчина почувствовал металлический привкус во рту, головную боль и головокружение. Заподозрив отравление, он вызвал специалистов с газоанализатором. Согласно опубликованным данным, прибор показал превышение допустимой концентрации паров ртути примерно в 300 раз.

Предприниматель связывает случившееся с возможным конфликтом на рынке ритуальных услуг. Однако кто мог оставить опасное вещество в автомобиле и было ли это попыткой умышленного отравления, пока не установлено.

По информации Mash, полиция не стала разбираться в обстоятельствах происшествия, сославшись на истечение сроков проведения экспертизы. Сейчас проверку проводит прокуратура.