Названа возможная причина смертоносного взрыва на Эльгинском месторождении

Разгерметизация резервуара с водой могла стать причиной смертельного ЧП на резервной насосной станции вблизи Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Такую предварительную версию озвучили в пресс-службе компании «Эльгауголь».

«Сегодня произошло происшествие на резервной насосной станции вблизи Эльгинского месторождения, обслуживаемой подрядной организацией. По предварительной информации, происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды насосной станции», — сообщили в компании.

В «Эльгаугле» подчеркнули, что инцидент произошёл не на основном производственном комплексе. Резервная водяная насосная станция находится в зоне ответственности подрядчика и расположена на значительном удалении от основных объектов предприятия.

По данным компании, угрозы дальнейшего развития ситуации нет. Дальнейших рисков для сотрудников основного производственного комплекса также не зафиксировано.

«Эльгауголь» находится во взаимодействии с государственными органами и экстренными службами. Точные обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 26 сентября около 11:20 при проведении сварочных работ на резервной насосной станции РВС-2 произошёл взрыв, в результате которого погибли люди. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.