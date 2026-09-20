Взрыв прогремел на складах в городе Боярки под Киевом

В городе Боярки под Киевом произошёл взрыв в районе зданий со складскими помещениями. Об этом вечером 20 сентября сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, пока нет точной информации о том, какой именно объект оказался в зоне происшествия. Также не сообщается о масштабах разрушений и других последствиях взрыва. Украинские власти тоже сообщили о пожаре в складских зданиях.

В тот же вечер Минобороны России сообщило об ударе по складу боеприпасов в населённом пункте Петровка Одесской области. По данным ведомства, объект находится в 38 километрах севернее Одессы. Российское военное ведомство также сообщало об ударах по объектам украинской логистики и складам. В частности, Минобороны заявило о поражении склада компании Fire Point в Боярке, где, по его данным, хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.