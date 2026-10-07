Взрыв произошёл на киностудии Довженко в Киеве

На территории киностудии имени Александра Довженко в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв. Об этом сообщила сама студия на своей странице в Facebook*.

По данным учреждения, повреждён трёхпавильонный корпус. На месте работают пожарные и полиция. Информации о пострадавших в заявлении не приводится.

Утром 7 октября в Киеве сообщалось о нескольких взрывах. Мэр города Виталий Кличко заявил, в частности, о повреждении нежилой застройки в Шевченковском районе.

Ранее, 30 сентября, Life.ru писал о пожаре на территории киностудии Довженко. Первоначально городские власти сообщали о загоревшихся аккумуляторах в одном из павильонов. Позднее студия уточнила, что произошло задымление в непроизводственном помещении на фоне отключений электричества и перепадов напряжения.

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