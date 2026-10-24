Взрыв прямо над головами: ВСУ начали применять новую тактику атак беспилотниками

Украинские военные начали применять новую тактику атак с использованием беспилотников, начинённых металлическими поражающими элементами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«У противника новая тактика атак дронами. Смысл такой: в воздухе зависают [БПЛА с] взрывчаткой с шариками металлическими или ещё какими-то металлическими поражающими элементами. И над группой людей взрывают дрон, в воздухе», — рассказал представитель силовых структур.

Как уточнил источник, при таком способе атаки беспилотник не пикирует на конкретную цель. Вместо этого его подрывают над территорией, где, по предположению оператора, могут находиться люди.