Взрыв прямо над головами: ВСУ начали применять новую тактику атак беспилотниками
ВСУ начали взрывать дроны с металлическими шариками над группами людей
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Украинские военные начали применять новую тактику атак с использованием беспилотников, начинённых металлическими поражающими элементами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«У противника новая тактика атак дронами. Смысл такой: в воздухе зависают [БПЛА с] взрывчаткой с шариками металлическими или ещё какими-то металлическими поражающими элементами. И над группой людей взрывают дрон, в воздухе», — рассказал представитель силовых структур.
Как уточнил источник, при таком способе атаки беспилотник не пикирует на конкретную цель. Вместо этого его подрывают над территорией, где, по предположению оператора, могут находиться люди.
Ранее военный эксперт назвал возможный маршрут украинских беспилотников, атакующих Воронежскую область. По его предположению, дроны могут запускаться с территории Харьковской области, откуда направляются к российским регионам преимущественно ночью. Эксперт также допустил, что эти площадки используются для ударов по Самаре и соседним территориям.