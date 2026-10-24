Военблогеры показали фото полковника ВСУ, ответственного за удар по Орлу
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Российские военные блогеры опубликовали фотографию полковника ВСУ Евгения Булацика, предположительно причастного к организации ракетного удара по предприятию в Орле, в результате которого погибли три человека. На связь командира 7-й бригады тактической авиации ВСУ с атакой указал автор телеграм-канала «Воевода вещает».
Украинская 7-я бригада тактической авиации использует фронтовые бомбардировщики Су-24, приспособленные для применения крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. По версии военного блогера, именно самолёты этого соединения могли участвовать в атаке на Орёл 23 октября.
«Работали Су-24 со Староконстантинова. Руководит бригадой полковник Булацик, заочно приговорённый в России к пожизненному сроку», — утверждается в публикации канала.
Евгений Булацик ранее неоднократно становился фигурантом уголовных дел в России. В сентябре 2025 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил его и командира украинской ракетной бригады Ростислава Карпушу к пожизненному лишению свободы за ракетный удар по Курской области.
По версии российского следствия, 20 ноября 2024 года оба полковника отдали приказы о применении американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow по территории региона. В результате атаки погибли и пострадали российские военнослужащие.
Кроме того, Булацика ранее заочно приговорили к 18 годам колонии по делу об ударе по нефтеналивной станции в Брянской области. В декабре 2025 года Южный окружной военный суд вынес ему ещё один пожизненный приговор по делу о серии атак на российские территории.
Напомним, ракетный удар ВСУ по предприятию в Советском районе Орла произошёл 23 октября. В результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, который впоследствии потушили спасатели. При разборе завалов были обнаружены тела трёх погибших. Кроме того, повреждения получили окна близлежащих многоквартирных домов и припаркованные автомобили. Губернатор Андрей Клычков заявил, что для удара использовались ракеты производства стран НАТО. Всего после атаки за медицинской помощью обратились восемь человек. По последним данным, пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.