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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:43

Военблогеры показали фото полковника ВСУ, ответственного за удар по Орлу

Обложка © МАКС / Воевода вещает

Обложка © МАКС / Воевода вещает

Российские военные блогеры опубликовали фотографию полковника ВСУ Евгения Булацика, предположительно причастного к организации ракетного удара по предприятию в Орле, в результате которого погибли три человека. На связь командира 7-й бригады тактической авиации ВСУ с атакой указал автор телеграм-канала «Воевода вещает».

Украинская 7-я бригада тактической авиации использует фронтовые бомбардировщики Су-24, приспособленные для применения крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. По версии военного блогера, именно самолёты этого соединения могли участвовать в атаке на Орёл 23 октября.

«Работали Су-24 со Староконстантинова. Руководит бригадой полковник Булацик, заочно приговорённый в России к пожизненному сроку», — утверждается в публикации канала.

Евгений Булацик ранее неоднократно становился фигурантом уголовных дел в России. В сентябре 2025 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил его и командира украинской ракетной бригады Ростислава Карпушу к пожизненному лишению свободы за ракетный удар по Курской области.

По версии российского следствия, 20 ноября 2024 года оба полковника отдали приказы о применении американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow по территории региона. В результате атаки погибли и пострадали российские военнослужащие.

Кроме того, Булацика ранее заочно приговорили к 18 годам колонии по делу об ударе по нефтеналивной станции в Брянской области. В декабре 2025 года Южный окружной военный суд вынес ему ещё один пожизненный приговор по делу о серии атак на российские территории.

Больница Орла мобилизовала все ресурсы для помощи раненым после прилёта ракет
Больница Орла мобилизовала все ресурсы для помощи раненым после прилёта ракет

Напомним, ракетный удар ВСУ по предприятию в Советском районе Орла произошёл 23 октября. В результате атаки на территории предприятия вспыхнул пожар, который впоследствии потушили спасатели. При разборе завалов были обнаружены тела трёх погибших. Кроме того, повреждения получили окна близлежащих многоквартирных домов и припаркованные автомобили. Губернатор Андрей Клычков заявил, что для удара использовались ракеты производства стран НАТО. Всего после атаки за медицинской помощью обратились восемь человек. По последним данным, пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

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Юрий Лысенко
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