Взрыв ракеты New Glenn Безоса засекли за 1700 км: что выяснили учёные и при чём здесь Чернобыль

Взрыв тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin, произошедший во время наземных огневых испытаний в мае 2026 года, оказался настолько мощным, что его инфразвуковой след зарегистрировали станции почти в 1700 километрах от космодрома. Исследователи Sandia National Laboratories проанализировали данные 36 микробарометрических станций и оценили эффективную мощность первоначальной ударной волны примерно в 0,131 килотонны в тротиловом эквиваленте — около 131 тонны TNT. Работа опубликована в научном журнале The Seismic Record. Life.ru разбирает, что именно измерили учёные, почему цифру сравнивают с Чернобылем и что сейчас известно о причине аварии New Glenn.

Коротко: взрыв New Glenn произошёл 28 мая по местному времени во время статического огневого теста на стартовом комплексе LC-36 во Флориде. Инфразвук обнаружили на расстоянии до 1684 км. Эффективная мощность импульса — около 0,131 кт TNT, то есть 131 тонна тротилового эквивалента. Blue Origin позже установила, что аномалия началась в районе главного кислородного клапана одного из двигателей BE-4.

Что выяснили учёные о взрыве New Glenn

Исследование Элизабет Зильбер и Логана Скэмфера посвящено не самой аварии как таковой, а её акустическому следу. Учёные использовали видеозаписи с точным временем события и сеть широкополосных микробарометров — приборов, способных фиксировать очень низкочастотные колебания давления, которые человек не слышит.

• Для анализа отобрали данные 36 региональных станций с подтверждённым сигналом от взрыва.

• Самая удалённая подтверждённая регистрация находилась примерно в 1684 км от стартового комплекса — почти 1700 км.

• Обратная обработка инфразвуковых данных позволила локализовать источник с точностью порядка 15 км вокруг Launch Complex 36.

• Доминирующий период основного сигнала составил около 2,62 секунды.

Взрыв New Glenn произошёл во время огневых испытаний на стартовом комплексе LC-36 во Флориде. Фото © ТАСС / АР / @JConcilus

• По характеристикам волны исследователи получили эффективную мощность 0,131 килотонны TNT.

0,131 килотонны TNT — это сколько

Одна килотонна тротилового эквивалента соответствует энергии взрыва тысячи тонн TNT. Поэтому 0,131 килотонны — это примерно 131 тонна тротилового эквивалента. Но эту цифру важно трактовать правильно.

Исследователи оценивают так называемый effective yield — ту долю энергии события, которая быстро превратилась в мощный импульс давления и породила распространяющуюся ударную волну. Это не означает, что вся энергия топлива ракеты выделилась одномоментно именно в таком виде.

По расчётам авторов, при условии полностью заправленных баков в первоначальную взрывную волну могло перейти около 3–4% доступной химической энергии. Если предположить, что баки были заполнены примерно наполовину, оценка повышается примерно до 6%. Точное количество топлива на борту в момент теста публично не раскрывалось.

Как взрыв New Glenn услышали почти за 1700 км

Речь не о звуке, который человек мог услышать на таком расстоянии. Взрыв породил инфразвук — низкочастотные колебания ниже обычного порога человеческого слуха. Такие волны могут проходить на огромные расстояния через атмосферу и регистрироваться чувствительными датчиками давления.

Для учёных это важный практический результат: распределённая сеть микробарометров позволяет независимо восстановить время, район и приблизительную мощность крупных аварий даже тогда, когда непосредственные измерения на месте отсутствуют. Инфразвук уже используют для наблюдения за вулканическими извержениями, метеорами, промышленными взрывами и ядерными испытаниями.

Был ли взрыв New Glenn мощнее Чернобыля

Формулировку «New Glenn взорвался мощнее Чернобыля» лучше не использовать как факт. В научной работе Sandia National Laboratories нет вывода о том, что авария ракеты была «сильнее Чернобыля». Исследование даёт одну конкретную величину — эффективную мощность импульсной ударной волны New Glenn в 0,131 кт TNT.

Чернобыльская авария несопоставима со взрывом New Glenn по последствиям: сравнивать можно лишь отдельные параметры первоначального импульса. Фото © ТАСС / Зуфаров Валерий, Репик Владимир

Сравнение появилось уже в медийных пересказах: авторы публикаций сопоставляют эту оценку с отдельными оценками первоначального механического взрыва на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Но это сравнение очень узкое. Чернобыльская катастрофа включала разрушение ядерного реактора, пожар, длительный выброс радиоактивных веществ и последствия другого физического масштаба.

Кроме того, авария на ЧАЭС не была ядерным взрывом в смысле детонации атомной бомбы. Поэтому корректная формулировка такая: некоторые оценки одного параметра — энергии первоначального механического импульса — могут быть сопоставимы, но сравнивать аварии целиком по одной цифре нельзя.

Что именно взорвалось на New Glenn в мае 2026 года

Авария произошла вечером 28 мая по местному времени — уже 29 мая по московскому — на стартовом комплексе 36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. New Glenn проходил integrated launch vehicle hotfire: ракета оставалась на стартовом столе, а её двигатели запускались в рамках наземных испытаний.

Blue Origin сразу сообщила о «значительной аномалии» и подтвердила, что персонал не пострадал. Взрыв серьёзно повредил инфраструктуру площадки: компания потеряла молниеотводную башню, транспортёр-установщик и гидравлические цилиндры. При этом резервуарный парк, интеграционный комплекс и водонапорная башня сохранились в рабочем состоянии.

Почему взорвалась ракета New Glenn

К августу Blue Origin сообщила о наиболее конкретном результате расследования. По данным компании, аномалия возникла в главном кислородном клапане одного из двигателей BE-4 первой ступени. Это подтвердили найденные элементы оборудования и последующие проверки.

Компания провела дополнительные испытания компонентов и двигателей и решила внести небольшие изменения в конструкцию клапана. Обновлённые детали планировалось быстро установить и на уже изготовленные двигатели. При этом полное расследование оставалось частью более широкой проверки цепочки возможных отказов.

Что сейчас с New Glenn и когда ракета снова полетит

Blue Origin не отказалась от программы New Glenn. После аварии компания изменила схему подготовки ракеты на LC-36A: вместо восстановления прежнего транспортёра-установщика она переходит к гибридной горизонтально-вертикальной схеме. Ступени будут состыковывать горизонтально, затем собранную ракету доставят к площадке и установят вертикально краном.

В официальном плане Return to Flight Blue Origin заявляет цель вернуть New Glenn к полётам до конца 2026 года. Параллельно компания строит вторую площадку LC-36B для перспективной версии New Glenn 9x4 и продолжает производство ракет семейства 7x2.

Почему исследование New Glenn важно не только для Blue Origin

Современные тяжёлые ракеты всё чаще используют криогенные топливные пары — в случае New Glenn это жидкий кислород и метан. Реальных данных о полноразмерных авариях таких систем немного. Поэтому случай на LC-36 дал исследователям редкую возможность проверить, какая часть химической энергии топлива превращается в быстрый ударный импульс при крупной аварии.

Авторы считают, что такие измерения помогут лучше моделировать аварийные сценарии, оценивать зоны риска вокруг стартовых комплексов и удалённо отслеживать нештатные события. Для космодромов это дополнительный независимый инструмент к телеметрии, видео и датчикам самой ракеты.

New Glenn: взрыв в цифрах

New Glenn в цифрах: 131 тонна тротилового эквивалента и инфразвуковой сигнал почти за 1700 км. Инфографика © Life.ru

FAQ: взрыв New Glenn

Когда взорвалась New Glenn? Авария произошла 28 мая 2026 года по местному времени во Флориде, в ночь на 29 мая по Москве.

Где произошёл взрыв? На стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал во Флориде.

Как далеко зафиксировали взрыв New Glenn? Самый дальний подтверждённый инфразвуковой сигнал в исследовании зарегистрировали примерно в 1684 км от площадки.

Какова мощность взрыва New Glenn? Исследователи оценили эффективную мощность первоначальной ударной волны в 0,131 килотонны TNT — около 131 тонны тротилового эквивалента.

Правда ли, что New Glenn взорвался мощнее Чернобыля? Так говорить некорректно. Учёные измерили один физический параметр взрыва ракеты и не сравнивали в работе две аварии целиком. Последствия Чернобыля были принципиально иными из-за разрушения реактора и радиоактивного выброса.

Почему взорвалась New Glenn? Blue Origin сообщила, что аномалия началась в главном кислородном клапане одного из двигателей BE-4.

Были ли пострадавшие? Нет, компания сообщила, что весь персонал был в безопасности.