Взрывы прогремели в Чугуеве под Харьковом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
В Харьковской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По информации украинского издания «Общественное. Новости», их зафиксировали в районе города Чугуева.
В момент публикации сообщения в регионе действовало предупреждение об опасности с воздуха. Что именно повреждено в регионе, неизвестно.
Ранее Life.ru рассказывал о серии взрывов в Чугуевском районе Харьковской области. Тогда воздушная тревога продолжалась почти два часа. Информации о последствиях произошедшего также не приводилось.