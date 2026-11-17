В Харьковской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По информации украинского издания «Общественное. Новости», их зафиксировали в районе города Чугуева.

В момент публикации сообщения в регионе действовало предупреждение об опасности с воздуха. Что именно повреждено в регионе, неизвестно.