Серию взрывов услышали под Харьковом, где почти два часа воет воздушная тревога

В Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов на фоне продолжительной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Каких-либо подробностей произошедшего, включая возможные последствия, источник пока не приводит.

Согласно данным официального ресурса оповещения, предупреждение об опасности действует в районе уже почти два часа.

Ранее Life.ru писал, что подразделения группировки «Север» продолжают бои сразу за четыре населённых пункта в районе окружения. По информации Минобороны, речь идёт о Варваровке, Николаевке, Лобановке и Резниково на северо-востоке Харьковской области. Кроме того, 3 октября ведомство сообщило о переходе Новой Казачьей под контроль российских войск. Этот населённый пункт также заняли бойцы группировки «Север».