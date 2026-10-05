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Опубликовано 5 октября, 15:03

Серию взрывов услышали под Харьковом, где почти два часа воет воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ELKAFR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ELKAFR

В Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов на фоне продолжительной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Каких-либо подробностей произошедшего, включая возможные последствия, источник пока не приводит.

Согласно данным официального ресурса оповещения, предупреждение об опасности действует в районе уже почти два часа.

Потери в кольце: ВСУ лишились более 35 военных и пункта управления БПЛА под Харьковом
Потери в кольце: ВСУ лишились более 35 военных и пункта управления БПЛА под Харьковом

Ранее Life.ru писал, что подразделения группировки «Север» продолжают бои сразу за четыре населённых пункта в районе окружения. По информации Минобороны, речь идёт о Варваровке, Николаевке, Лобановке и Резниково на северо-востоке Харьковской области. Кроме того, 3 октября ведомство сообщило о переходе Новой Казачьей под контроль российских войск. Этот населённый пункт также заняли бойцы группировки «Север».

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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