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Регион
Опубликовано 15 октября, 17:59

Взял курс на «евростандарты»: Зеленский подписал стратегию с защитой прав ЛГБТ*

Зеленский утвердил стратегию с отдельным пунктом о правах ЛГБТ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский утвердил новую Национальную стратегию Украины в сфере прав человека, в которой отдельное направление посвящено защите прав представителей ЛГБТ*. Указ № 1038/2026 был подписан 12 октября и опубликован 15 октября.

В документе ЛГБТ* отнесены к группам, которые могут сталкиваться с повышенным риском нарушения прав или дополнительными препятствиями при их реализации. Отдельной операционной целью названы борьба с дискриминацией и «языком вражды», а также соблюдение прав ЛГБТ*.

Стратегия предусматривает дальнейшее изменение украинского законодательства в сфере противодействия дискриминации и преступлениям на почве нетерпимости. В документе также говорится о необходимости совершенствовать доступ представителей ЛГБТ* к социальной защите, медицинским, образовательным, административным услугам и юридической помощи.

Власти Украины прямо связывают новую стратегию с курсом на вступление в Евросоюз. В указе говорится, что её реализация должна помочь Киеву выполнить обязательства в рамках переговоров о членстве в ЕС и привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

При этом сам документ не содержит положения о легализации однополых браков или партнёрств. Этот вопрос обсуждается на Украине отдельно. Ещё в августе 2022 года Зеленский поручил правительству проработать возможность введения зарегистрированных гражданских партнёрств.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский пообещал подписать законопроект о легализации однополых «семейных союзов». До этого он рассматривал петицию о легализации однополых браков*, отмечая, что во время военного положения изменить закреплённое в конституции определение брака невозможно.

Главные события на Украине и заявления её властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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Никита Никонов
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