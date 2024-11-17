Зеленский пообещал легализовать на Украине однополые союзы

Владимир Зеленский пообещал подписать законопроект, который позволит однополым парам заключать «семейные союзы» на территории Украины. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос, который ему задали на встрече со студентами украинских вузов.

«Да», — сказал Зеленский в разговоре с молодёжью.

Отметим, что соответствующий законопроект был внесён в Раду в прошлом году, но до сих пор не рассматривался.