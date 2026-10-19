Взяли банки количеством? Почему массовая рассылка заявок на кредит может сыграть против вас

Массовая рассылка заявок на кредит может обернуться отказами даже для добросовестного заёмщика. Банковские системы способны расценить такую активность как подозрительную, а сведения об обращениях останутся в кредитной истории. Об этом Life.ru рассказал юрист Эмиль Халимов.

По словам эксперта, каждая заявка оставляет цифровой след. Кредиторы могут видеть количество запросов кредитной истории, время их поступления, запрашиваемые суммы и результаты предыдущих обращений. Поэтому попытка одновременно получить одобрение в десяти банках способна вызвать дополнительные вопросы.

Особенно актуальной проблема станет с 31 декабря 2026 года. С этой даты банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать сведения о кредитных заявках, одобрениях и отказах в бюро кредитных историй не позднее 30 минут после соответствующего события. У бюро будет ещё 15 минут на внесение информации. Механизм предназначен для борьбы с мошенниками, оформляющими несколько займов за короткое время.

Человек, разославший 10 заявок за час, для автоматической проверки выглядит почти так же. Банк может расценить это как признак мошенничества и отказать, а отказ через полчаса станет новой записью в истории. Эмиль Халимов Юрист

При этом простая отмена заявки не поможет избавиться от нежелательной записи. Халимов сослался на разъяснения Центробанка от 23 июля 2026 года, согласно которым корректно переданные сведения о заявках и отказах сохраняются даже после отзыва обращения или пересмотра решения кредитором.

Дополнительный риск возникает при использовании сервисов подбора кредитов. Заполненная анкета может попасть сразу нескольким банкам, каждый из которых получит согласие на проверку кредитной истории. Как уточнил эксперт, обычно оно действует шесть месяцев, а после заключения договора — на протяжении всего срока его действия.

«Спешка ничего не ускорит», — подчеркнул Халимов.

Юрист напомнил, что для большинства потребительских кредитов от 50 до 200 тысяч рублей предусмотрен четырёхчасовой период охлаждения, а для сумм свыше 200 тысяч — 48 часов. Поэтому перед обращением за деньгами он рекомендует проверить кредитную историю и индивидуальный рейтинг, выбрать один-два банка, желательно с действующим зарплатным счётом, и дождаться решения по предыдущей заявке, прежде чем отправлять следующую.

Ранее Life.ru рассказывал, как подготовить кредитную историю перед обращением в банк. Юрист Ольга Чирикова советовала начинать проверку за три-четыре недели: изучить сведения о задолженностях, погасить долги и исправить ошибочные записи.