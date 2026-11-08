Китайский мессенджер WeChat впервые полноценно присоединился к крупнейшей распродаже мира 11.11 и предложил необычный способ охоты за скидками. Теперь покупатели могут пересылать купоны друзьям и родственникам прямо в переписках, а некоторые предложения становятся выгоднее благодаря совместному участию пользователей. О новой механике рассказывает маркетинговое агентство HI-COM.

Раньше главными площадками Дня холостяка были Alibaba, JD.com и другие китайские маркетплейсы. Теперь к ним официально присоединился WeChat Shop — встроенная в популярный мессенджер торговая платформа компании Tencent. Её первая полноценная распродажа Double 11 стартовала 12 октября и продлится до 15 ноября.

Главная особенность WeChat — превращение обычных переписок в дополнительный канал продаж. Пользователь может получить купон, отправить его в семейный чат или группу друзей и вместе с ними увеличить скидку. Дополнительную выгоду в рамках таких акций финансирует сама платформа.

Таким образом, вместо привычного поиска промокодов на маркетплейсах покупатели могут находить выгодные предложения прямо в общении с близкими.

Ещё один инструмент — специальные купоны от ведущих торговых трансляций. Их разрешается пересылать через личные сообщения и групповые чаты. Некоторые предложения можно совмещать со скидками за покупки в нескольких магазинах.

WeChat также решил поддержать продавцов собственными деньгами. Для отдельных категорий магазинов предусмотрено полное финансирование некоторых скидочных купонов со стороны платформы. А продавцам и блогерам, которые проводят крупные торговые трансляции, обещают дополнительные рекламные бонусы. Подробности программы ранее опубликовало китайское издание Yicai.

При этом WeChat Shop не появился с нуля. В 2024 году Tencent начала превращать магазины внутри видеосервиса Channels в единую торговую систему WeChat Shop, чтобы пользователи могли покупать товары через трансляции, публикации, поиск и другие функции мессенджера.

Теперь компания использует главное преимущество своего приложения — общение между людьми. Если классические маркетплейсы заманивают покупателей на страницы распродаж, то WeChat пытается сделать так, чтобы скидки сами попадали в переписки пользователей.

Получается, что крупнейшая распродажа Китая постепенно меняет формат: за покупателей теперь конкурируют не только ценами, но и возможностью превратить обычную беседу в повод для покупки.

Историю Всемирного дня шопинга, даты акций и особенности скидок Life.ru разобрал в материале о распродаже 11.11.

Как появилась эта дата и где проходит акция, подробно объясняет гид Life.ru про распродажу 11.11.