Расследование загадочных нападений на рыболовецкие суда в районе Галапагосских островов привело журналистов The Washington Post к состоятельной американской семье, владеющей крупным поселением для пенсионеров во Флориде. Как выяснило издание, самолёт, замеченный неподалёку от мест атак и предположительно связанный с операциями ЦРУ, прежде принадлежал компании семьи Морс, известной финансовой поддержкой республиканцев.

Речь идёт о бизнес-джете Cessna Citation Longitude с позывным FENIX701. В 2022 году его приобрела фирма Sunshine Aviation Capital. Воздушное судно было оборудовано для полётов с использованием приборов ночного видения, а впоследствии получило дополнительные системы наблюдения. Документы, связанные с обслуживанием и модернизацией самолётов, подписывала Келси Морс Мэнли — дочь главы The Villages Марка Морса.

К техническим работам привлекались специалисты Triangle Aviation Solutions. Прежде компания называлась Aero Contractors и участвовала в секретной программе ЦРУ по перевозке подозреваемых в терроризме после событий 11 сентября. В июле 2023 года три борта Sunshine Aviation оформили на траст Bank of Utah, однако сотрудничество с обслуживающими специалистами продолжилось.

Семья Морс управляет комплексом The Villages, который называют «Диснейлендом для пенсионеров». На его территории живут порядка 150 тысяч человек. С 2016 года владельцы направили почти миллион долларов на поддержку кандидатов-республиканцев и связанных с партией структур. Среди известных посетителей комплекса — Дональд Трамп, приезжавший туда в том числе в мае 2026 года.

Изучив маршруты, радиопереговоры и данные транспондеров, журналисты обнаружили совпадения между перемещениями FENIX701 и нападениями на суда. В январе самолёт двигался в направлении эквадорского рыболовецкого судна, которое вскоре исчезло. В марте борт замечали поблизости от районов ещё двух атак. Выжившие рыбаки рассказывали о небольших ударных беспилотниках и вооружённых англоговорящих людях, которые их задержали. Позднее задержанных передали военно-морским силам Сальвадора, после чего они вернулись в Эквадор без предъявления обвинений.

Судьба восьми эквадорцев с пропавшего в январе судна Fiorella до сих пор неизвестна. Ответственность за нападения официально никто не взял. ЦРУ отказалось комментировать расследование, а представители семьи Морс и связанных с самолётом организаций не ответили журналистам. При этом доказательств участия владельцев The Villages в тайных операциях нет, как не установлена и непосредственная роль FENIX701 в атаках.

Ранее Life.ru сообщал, что The Washington Post связала нападения на эквадорские рыболовецкие суда у Галапагосских островов с возможной секретной операцией ЦРУ. По данным журналистов, рядом с местами атак замечали самолёт Cessna Citation Longitude, использовавший необычные регистрационные данные. После одного из нападений восемь рыбаков с судна Fiorella пропали без вести.