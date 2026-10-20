WP: Пентагон не одобрил передачу Украине ракет для комплексов Patriot

Администрация США пока не разрешила союзникам передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot. Глава Пентагона Пит Хегсет не подписал необходимые документы, хотя вооружение уже оплатили партнёры Киева. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Хегсет до сих пор не согласовал передачу американских ракет из запасов других государств. При этом министр обороны не отклонил запросы союзников, но и не завершил процедуру их рассмотрения.

Для поставок требуется разрешение Вашингтона, поскольку перехватчики производят в США. Действующие соглашения предусматривают, что страны, закупившие американское вооружение, должны согласовывать его дальнейшую передачу третьим государствам.

Задержка происходит на фоне сокращения украинских запасов боеприпасов для Patriot. Ранее CNN сообщала, что Киев практически исчерпал имеющиеся ракеты-перехватчики. Эти комплексы остаются одним из основных средств украинской противовоздушной обороны для борьбы с баллистическими ракетами.

По информации WP, американская администрация не объяснила, когда завершит рассмотрение запросов на передачу вооружения. При этом официального решения о полном прекращении подобных поставок Вашингтон не принимал.

Ранее в Киеве обвинили главу Пентагона Пита Хегсета в затягивании поставок крупной партии ракет Patriot. Украинские чиновники и военные заявили, что необходимые документы находятся на рассмотрении у американского министра обороны. Стоимость вооружения уже покрыли европейские союзники Украины, однако разрешения на его передачу до сих пор нет. Точное количество перехватчиков стороны не раскрывают, хотя представители Киева называют партию значительной. Украинские власти предполагают, что задержка может быть связана с политическим давлением со стороны Вашингтона.