WP: Сотрудники Хегсета разбили исторический глобус Эйзенхауэра в Пентагоне

Сотрудники главы Пентагона Пита Хегсета повредили исторический глобус, которым пользовался бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны. Инцидент произошёл при попытке перенести экспонат в кабинет министра обороны без помощи специалистов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Хегсет обратил внимание на один из двух напольных глобусов Эйзенхауэра, которые хранятся в Пентагоне. Министр поручил подчинённым доставить предмет в свой кабинет. Однако сотрудники решили выполнить задачу самостоятельно, не привлекая специалистов по сохранению исторических экспонатов.

Во время транспортировки работники уронили глобус диаметром около 76 сантиметров. От удара его ось пробила поверхность шара. На фотографиях, которые получила редакция, заметны повреждение корпуса и фрагменты внешнего покрытия на полу.

Повреждения глобуса Дуайта Эйзенхауэра. Фото © washingtonpost.com

Инцидент произошёл в начале февраля на фоне частичной приостановки работы федерального Правительства США. Из-за шатдауна сотрудники Центра военной истории американских вооружённых сил находились в неоплачиваемых отпусках и не могли организовать перевозку экспоната.

По информации WP, случившееся «моментально стал источником сплетен и шуток» внутри Пентагона. Источники газеты утверждают, что сотрудники ведомства не предавали историю огласке из-за репутационных последствий.

В результате повреждённый глобус так и не доставили в кабинет Хегсета. О планах по реставрации исторического предмета издание не сообщает.

Дуайт Эйзенхауэр в 1943–1945 годах занимал пост верховного главнокомандующего экспедиционными войсками союзников в Западной Европе. Позднее, с 1953 по 1961 год, он возглавлял Соединённые Штаты в качестве 34-го президента.

Ранее сообщалось, что Пит Хегсет провёл встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на авиабазе Овда на юге страны. По информации СМИ, глава Пентагона прибыл в Израиль с необъявленным визитом за восемь дней до парламентских выборов. Переговоры прошли на фоне обсуждений между Вашингтоном и Тель-Авивом возможного возобновления масштабных военных операций против Ирана.