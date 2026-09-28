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Опубликовано 28 сентября, 14:59

WSJ: Канада может стать энергетической сверхдержавой из-за политики Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DD Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DD Images

Канада ускоряет строительство нефтепроводов и СПГ-терминалов, чтобы сократить зависимость от американского рынка и увеличить поставки энергоресурсов в Европу и Азию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, дополнительным стимулом стали торговая политика президента США Дональда Трампа и стремление Вашингтона увеличить поставки венесуэльской нефти. Сейчас почти весь канадский экспорт газа и основная часть нефти по-прежнему направляются в США.

Оттава планирует ускорять согласование крупных инфраструктурных проектов и развивать новые маршруты к западному побережью. По оценке WSJ, если ключевые нефтепроводные проекты будут реализованы, общая экспортная пропускная способность канадской нефтяной инфраструктуры к 2034 году может достичь 6,8 млн баррелей в сутки. Около 30% мощности будет приходиться на маршруты к Тихому океану.

Параллельно Канада расширяет мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа. Как пишет WSJ, к началу или середине 2030-х годов до 55% канадского газового экспорта может направляться на рынки за пределами США.

Правительство также расширяет налоговые стимулы для нефтегазовой отрасли, а власти Альберты рассматривают изменение системы роялти. При этом реализация планов потребует значительных инвестиций и будет зависеть от решений компаний и прохождения регуляторных процедур.

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Ранее Life.ru сообщал об обострении торгового противостояния между Канадой и США на фоне политики Дональда Трампа. Тогда очередной раунд переговоров между Оттавой и Вашингтоном завершился без соглашения, а Канада заявила о готовности отвечать на американские пошлины зеркальными мерами.

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Александра Вишнякова
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