Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время октябрьского телефонного разговора с Владимиром Путиным пытались предотвратить возможное столкновение с Россией в Балтийском море. Для этого они заверили российского лидера, что не собираются перекрывать важный для Москвы судоходный маршрут. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами беседы.

По сведениям издания, ситуация на Балтике стала одной из наиболее опасных потенциальных точек противостояния между Россией и западными странами. Финляндия и Норвегия стремились снизить напряжённость и развеять опасения Москвы относительно возможной морской блокады.

Особое беспокойство российской стороны, как утверждает WSJ, вызывали действия западных государств в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. На этом фоне Москва стала активнее использовать военные корабли для сопровождения торговых судов.

Газета также утверждает, что финские и норвежские власти пытались передать свои заверения российскому руководству через дипломатические каналы, однако опасались, что сообщения не дойдут до Путина в первоначальном виде. В итоге для организации контакта якобы привлекли российского предпринимателя, имя которого журналисты не раскрывают.

Телефонный разговор Путина, Стубба и Стере состоялся 27 октября и продолжался около полутора часов. Официально его основной темой называли урегулирование украинского конфликта и перспективы возобновления переговоров.

Ранее Life.ru сообщал, что Стубб и Стёре направили официальный запрос на разговор с Путиным за три-четыре дня до звонка. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что глава государства нашёл время для беседы, несмотря на плотный график.