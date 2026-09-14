WSJ: Россия опередила США и Украину в производстве недорогих вооружений

Россия опередила Украину и США в создании относительно недорогих и технологичных вооружений, сумев быстро доводить новые разработки до массового производства. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В качестве примеров издание приводит беспилотники «Герань» и крылатые ракеты «Бандероль». Россия создала их на основе прежних разработок, последовательно доработала конструкции, испытала в боевых условиях и запустила серийный выпуск. Новые «Герани» получили реактивные двигатели и более совершенную электронику, что повысило их скорость. Последняя версия, «Герань-5», по своим характеристикам и внешнему виду уже больше напоминает крылатую ракету.

«Бандероль» и «Герань-5», по оценке аналитиков, стоят около 100 тыс. долларов каждая. Для сравнения, стоимость американских крылатых ракет Tomahawk и сопоставимых российских изделий превышает 2 млн долларов. При создании новых беспилотников Россия, как утверждают специалисты и аналитики DroneSec, широко использует китайские компоненты. Речь идёт в том числе о реактивных двигателях, навигационных компьютерах и оборудовании связи.

Издание пишет, что российские разработчики научились приспосабливать готовые технологии под военные задачи. В частности, они используют электронику для навигации и связи, а также создают решения, позволяющие беспилотникам противостоять РЭБ. Такой подход даёт Москве ещё одно преимущество — возможность быстро наращивать объёмы производства после завершения разработки. Аналитики отмечают, что в современных конфликтах количество применяемых средств поражения становится не менее значимым фактором, чем их технические характеристики.

Украина также смогла разработать реактивные беспилотники, однако, по оценке WSJ, испытывает ограничения по производственным ресурсам и возможностям долгосрочного планирования. США и их союзники, в свою очередь, сталкиваются с трудностями при увеличении выпуска дорогостоящих средств ПВО, включая перехватчики Patriot. Из-за этого возникает проблема соотношения стоимости атаки и её отражения. Американские силы и страны НАТО для уничтожения относительно дешёвых беспилотников вынуждены применять значительно более дорогие системы.

Эксперты считают, что западным странам необходимо учитывать возможность одновременного применения вооружений с разными скоростями, высотой полёта и стоимостью. По мнению исследователей, противодействие таким атакам потребует более дешёвых средств перехвата и систем, способных работать сразу по нескольким категориям целей.

Ранее Financial Times писал, что новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» изменили ситуацию в воздушной войне на Украине и создали новые сложности для средств ПВО. «Герань-5» разгоняется до 600 км/ч, несёт боевую нагрузку около 90 кг и преодолевает до тысячи километров. По конструкции она приближается к классу недорогих крылатых ракет. Появление новых реактивных моделей стало серьёзным испытанием для украинских военных и разработчиков систем перехвата.