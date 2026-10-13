«Я был готов умереть»: Бельгийский наёмник рассказал, как бойцы ВСУ бросили его одного под огнём

Бельгийский наёмник, отправившийся воевать на стороне Украины, рассказал, как остался один под обстрелом после отступления сослуживцев. Мужчина с позывным Сфинкс признался, что в тот момент был уверен в собственной гибели. Его историю опубликовал бельгийский телеканал RTL.

По словам иностранца, во время боя подразделение получило приказ отойти с позиций. Однако из-за неполадок со связью он не услышал команду и остался на месте, пока остальные военнослужащие отступали.

«Прозвучал приказ об отступлении, но я его не услышал, возникли проблемы с радиосвязью, и я оказался в ловушке совершенно один», — рассказал Сфинкс.

Бельгиец вспоминает, что оказался в крайне опасном положении под огнём противника. Не зная, удастся ли выбраться, он приготовился к смерти.

Как сообщает RTL, мужчина родом из провинции Льеж. До поездки на Украину он работал в почтовой компании Bpost. В мае 2023 года бельгиец прибыл во Львов, прошёл военную подготовку и присоединился ко второму батальону Интернационального легиона.

Между тем с 1 сентября 2026 года в Бельгии действует новый Уголовный кодекс, предусматривающий ответственность за наёмничество. Статья 621 устанавливает наказание от трёх до пяти лет лишения свободы за участие в иностранных вооружённых формированиях при предусмотренных законом условиях.

Ранее Life.ru рассказывал об иностранном наёмнике из Колумбии, который обвинил украинское командование в обмане. Попавший в российский плен Анхель Карденас Монтилла утверждал, что ему обещали охрану здания, но после нескольких дней подготовки отправили на передовую. По его словам, девять его соотечественников погибли.