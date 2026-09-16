«Я была лишь тенью себя»: Келли Осборн рассказала о срыве после смерти Оззи

Келли Осборн призналась, что после смерти отца, рок-музыканта Оззи Осборна, пережила тяжелейший период и снова начала пить. Сейчас, по её словам, она уже восемь месяцев сохраняет трезвость.

«Я была лишь тенью себя. Я не могла говорить, не могла есть, ничего не могла делать. Была опустошена. Я была сломлена во всех смыслах, в каких только может быть сломлен человек», — рассказала Осборн в подкасте We Need to Talk.

По словам Келли, после смерти отца она не справилась с горем и сорвалась, несмотря на многолетнюю борьбу с алкогольной зависимостью. Она призналась, что буквально «потеряла голову» и какое-то время не могла нормально заботиться о себе.

В том же интервью Осборн рассказала о многолетнем конфликте со старшей сестрой Эйми. По её словам, отношения между ними практически отсутствуют, а на примирение она больше не рассчитывает. Келли утверждает, что Эйми всегда держалась в стороне от семьи и не поддерживала её и брата Джека.

Самым личным признанием стал рассказ о разговоре с Оззи за три дня до его смерти. По словам Келли, отец тогда сказал ей, что она может прожить остаток жизни, зная, что на свете был человек, который любил её полностью и безусловно. Этим человеком, сказал Оззи, был он сам.

Ранее Life.ru рассказывал, что Келли Осборн обратилась к отцу в первую годовщину его смерти. Тогда она призналась, что прошедший без Оззи год стал для неё невероятно тяжёлым и что утрата по-прежнему ощущается очень остро. В своём обращении Келли писала, что чувствует присутствие отца вокруг себя и продолжает переживать его смерть.