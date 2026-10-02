«Я должен дойти»: Психолог объяснил, почему опыт не спасает в горах

Способность отказаться от восхождения при ухудшении условий может оказаться для альпиниста важнее накопленного опыта. Об этом 360.ru рассказал доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин после трагедии на Химлунг-Химал, где лавина унесла жизни 15 человек.

По словам эксперта, решающую роль играет умение отказаться от установки «я должен дойти» и оценить изменившуюся обстановку. Людям проще повернуть назад, если они спокойно относятся к незавершённости и не считают отказ личным поражением.

Сухинин предупредил, что большой опыт сам по себе не защищает от опасных решений. Новичок способен недооценить угрозу из-за нехватки знаний, а бывалый альпинист — переоценить свои возможности после череды удачных восхождений.

Психолог считает, что именно здесь может появиться иллюзия полного контроля над риском. Человек начинает опираться на прошлые успехи и убеждать себя, что очередной сложный участок тоже удастся преодолеть.

Отдельно специалист провёл границу между здоровым стремлением к вершине и одержимостью. В первом случае человек готов отказаться от намеченной цели, если ситуация стала слишком опасной.

По его словам, тревожным признаком становится ситуация, когда сама цель начинает восприниматься как более важная, чем собственная жизнь.

Ранее Life.ru сообщал, что лавина накрыла базовый лагерь Химлунг-Химал в Непале, после чего пропавшими числились участники экспедиционной команды и сотрудники лагеря. Спасательную операцию осложняли тяжёлые погодные условия.