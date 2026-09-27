Число пропавших без вести после схода лавины в горах Непала выросло до 14

Не менее 14 граждан Непала пропали без вести после схода лавины на лагерь в районе горы Химлунг-Химал в Гималаях. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

Пропавшие входили в состав непальской части экспедиционной команды. Среди них были шерпы, горные гиды и сотрудники, обеспечивавшие работу лагеря. Связь с участниками экспедиции исчезла рано утром в воскресенье. По предварительным данным, иностранных туристов среди пропавших нет.

Как отмечает издание, зарубежные альпинисты еще не успели прибыть в лагерь на момент происшествия. Их ожидали там только через пять–шесть дней. Спасательная операция осложняется сложными погодными условиями в районе горы. Вертолёты подготовлены к вылету из Катманду и Покхары, однако пока не могут начать работу.

Гора Химлунг-Химал находится в Гималаях и достигает высоты 7126 метров. Район считается популярным среди альпинистов, которые совершают восхождения на вершину.

Напомним, ранее сообщалось, что снежная масса накрыла палатки участников экспедиций и персонала, связь с людьми была потеряна. Изначально было известно о десяти пропавших.

Также Life.ru сообщал, что российские альпинисты начали спуск с Манаслу в Непале из-за сильного снегопада и лавинной опасности. На горе находились 39 россиян из разных команд.