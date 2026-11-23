Американская певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре скандала после заявления о том, что её латиноамериканское происхождение мешало получать роли в Голливуде. Несмотря на многолетнюю успешную карьеру, знаменитость призналась, что ей приходилось самостоятельно создавать для себя возможности в кино. Слова артистки вызвали критику в социальных сетях, сообщает Page Six.

Лопес опровергла представление о том, что режиссёры и продюсеры постоянно предлагали ей новые роли. По словам 57-летней звезды, даже на пике популярности выбор проектов оставался ограниченным.

«С самого начала карьеры мне предлагали роли, но их было немного. Думаю, причина в том, что я не была типичной белой актрисой», — объяснила певица.

Лопес отметила, что ситуация в Голливуде постепенно меняется и киноиндустрия стала более открытой для исполнителей разного происхождения. Однако, по её словам, актёрам, не соответствующим привычным представлениям продюсеров, по-прежнему приходится самостоятельно искать пути к успеху. Артистка подчеркнула, что предпочитает не ждать предложений от киностудий, а сама инициировать интересующие её проекты. Именно такой подход, по её мнению, помог ей построить карьеру.

Однако высказывания Лопес вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые комментаторы усомнились в том, что одна из самых известных актрис Голливуда действительно сталкивалась с недостатком возможностей. Телеведущая Fox News Томи Ларен также публично высмеяла слова певицы.

Критики напомнили о многочисленных главных ролях Джей Ло в популярных фильмах, включая «Свадебный переполох», «Госпожа горничная», «Вне поля зрения» и «Стриптизёрши». При этом сама артистка не отрицала успехов своей карьеры, а говорила прежде всего о трудностях при выборе и получении ролей.