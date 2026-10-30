«Я не боюсь»: Автор хита «Сикс-севен» ответил, готов ли кардинально сменить стиль

Рэпер Gazan (Константин Жуков), известный по вирусному хиту «67», не собирается менять свой музыкальный стиль ради серьёзных и грустных композиций. В беседе с Life.ru артист признался, что намерен и дальше делать ставку на весёлую музыку, которая поднимает людям настроение.

Музыканта спросили, не боится ли он повторить творческий путь Валентина Стрыкало, если однажды решит обратиться к более серьёзным темам. Однако Gazan дал понять, что подобные перемены в его планы не входят.

«О, нет, я не боюсь этого. Потому что мы не собираемся писать грустные серьезные песни. Мы, такие, немного добавляем красок в этот скучный мир», — рассказал рэпер корреспонденту Life.ru.

Gazan ответил, будет ли петь грустные песни. Видео © Life.ru