«Я не боюсь»: Автор хита «Сикс-севен» ответил, готов ли кардинально сменить стиль
Автор хита «67» Gazan заявил, что не будет добавлять в репертуар грустные песни
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Рэпер Gazan (Константин Жуков), известный по вирусному хиту «67», не собирается менять свой музыкальный стиль ради серьёзных и грустных композиций. В беседе с Life.ru артист признался, что намерен и дальше делать ставку на весёлую музыку, которая поднимает людям настроение.
Музыканта спросили, не боится ли он повторить творческий путь Валентина Стрыкало, если однажды решит обратиться к более серьёзным темам. Однако Gazan дал понять, что подобные перемены в его планы не входят.
«О, нет, я не боюсь этого. Потому что мы не собираемся писать грустные серьезные песни. Мы, такие, немного добавляем красок в этот скучный мир», — рассказал рэпер корреспонденту Life.ru.
Gazan ответил, будет ли петь грустные песни. Видео © Life.ru
Ранее Life.ru рассказывал, как автор хита «67» Gazan неожиданно выступил на школьной линейке в Санкт-Петербурге и заставил учеников хором подпевать своему вирусному треку. Выступление стало сюрпризом для детей, а реакция родителей и педагогов оказалась неоднозначной.