«Я не готов стрелять в людей»: Доброволец отказался от оружия и спас более 100 раненых

Доброволец, отказавшийся по убеждениям брать в руки оружие, спас более 100 человек во время эвакуации раненых в зоне СВО. Он неоднократно получал ранения, но продолжал возвращаться к работе. Историю мужчины рассказал Герой России Александр Находкин в интервью ТАСС.

По словам Находкина, доброволец изначально отправился в зону боевых действий, чтобы помочь стране. Однако после участия в штурмовых операциях понял, что не может стрелять в людей.

«Я пришёл сюда добровольцем, хотел помочь стране, Родине. Но когда я взял оружие, поучаствовал в штурмовых операциях, понял, что это не моё. Я не могу держать оружие, я не готов стрелять в людей», — передал Находкин слова мужчины.

Несмотря на отказ от участия в боях с оружием, доброволец остался в зоне СВО и присоединился к эвакуационной группе. Его задачей стало выносить раненых и помогать доставлять их в безопасное место.

По словам Героя России, за время работы мужчина спас более 100 человек. При этом он сам неоднократно получал ранения, но после восстановления вновь приступал к эвакуации.

«Это мой долг, это моя обязанность», — так, по воспоминаниям Находкина, доброволец объяснял своё решение возвращаться к работе.

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