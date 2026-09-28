«Я не хочу!»: Туристку силой заставили прыгнуть с тарзанки в Дагестане

Туристку, которая в последний момент отказалась прыгать с тарзанки над Сулакским каньоном в Дагестане, всё равно отправили вниз. Ролик был опубликован в соцсетях представителями аттракциона в качестве рекламного контента.

Туристку заставили прыгнуть с тарзанки в Сулакском каньоне. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sulakskiy_canyon_tour_kiz

На кадрах женщина уже находится в страховочном снаряжении и явно даёт понять инструктору, что боится и не хочет совершать прыжок. Несмотря на это, её подводят к краю площадки, после чего один из находящихся рядом мужчин воздействует на её ногу, и туристка срывается вниз.

По данным Mash Gor, женщина приехала в Дагестан вместе с мужем. Канал утверждает, что супруг снимал происходящее на видео и смеялся. После прыжка туристка, как сообщается, ушла с площадки.

Публикация вызвала волну критики: пользователи потребовали привлечь организаторов к ответственности и посоветовали женщине обратиться в правоохранительные органы.

Это уже не первый скандал вокруг прыжков над Сулакским каньоном за последнее время. В начале сентября Life.ru рассказывал о москвичке, которая заявила, что инструкторы неожиданно толкнули её перед прыжком. После этого женщину госпитализировали с ушибом спинного мозга.