Супермодель Белла Хадид столкнулась с проблемами с дыханием за несколько секунд до выхода на показ Victoria's Secret. Об этом она рассказала в интервью Harper's Bazaar.

«Иногда моё тело просто не может связаться с мозгом», — призналась 30-летняя звезда подиума.

По словам Хадид, её здоровье остаётся серьёзным испытанием даже во время самых важных профессиональных событий. Модель рассказала, что живёт с синдромом постуральной ортостатической тахикардии, предменструальным дисфорическим расстройством, эндометриозом и болезнью Лайма. Эти заболевания, по её словам, сильно влияют на физическое состояние и порой дают о себе знать в самый неподходящий момент.

Один из таких эпизодов произошёл перед октябрьским шоу Victoria's Secret, которое Белле предстояло открывать. Незадолго до выхода она решила размяться, но внезапно почувствовала сильный дискомфорт в области ключицы. Что именно произошло, модель так и не поняла. Однако ощущения были настолько тяжёлыми, что ей стало трудно дышать.

«Мне казалось, что лёгкие вот-вот откажут, я не могла дышать, а тут уже начался отсчёт: пять, четыре…» — вспомнила Хадид.

Несмотря на самочувствие, она вышла на подиум. Белла объяснила, что её организм способен неожиданно перейти от хорошего состояния к резкому упадку сил. В такие моменты желание продолжать работу не совпадает с физическими возможностями.

Особенно тяжело, по признанию звезды, справляться с постоянной усталостью и болями в теле. При этом окружающие далеко не всегда замечают, каких усилий ей стоят выступления. Сама Хадид понимает, что, возможно, требует от организма больше, чем он способен выдержать.

Не менее сложными оказались отношения модели с собственной самооценкой. Даже спустя годы успешной карьеры Белла продолжает испытывать синдром самозванца. По её словам, рядом всегда найдётся девушка, которая кажется ей более красивой, талантливой или достойной места на подиуме.

Хадид призналась, что долгое время соглашалась практически на любую работу и почти не задумывалась о собственных желаниях. Напряжённый график постепенно привёл к тому, что она перестала понимать, что ей действительно нравится. В какой-то момент модель даже перестала слушать музыку и не могла назвать свой любимый цвет.

Чтобы выдерживать давление публичной жизни, Белла много лет назад придумала себе альтер-эго по имени Белинда. Этот образ помогал ей выходить перед публикой уверенной и собранной, даже когда сама она чувствовала тревогу и неуверенность.

Именно Белинда, как объяснила модель, принимала восхищение окружающих и справлялась с той стороной известности, которая давалась настоящей Белле особенно тяжело. Сейчас Хадид признаёт, что ей, возможно, стоит снова обсудить этот психологический приём с психотерапевтом.

Впрочем, последний показ Victoria's Secret стал для неё особенным. В отличие от предыдущих лет, на этот раз модель почувствовала себя сильнее и считает, что на подиум вышла именно Белла, а не её вымышленная версия. Добиться этого помогло решение внимательнее относиться к здоровью, ограничивать нагрузку и выбирать проекты, которые действительно приносят удовольствие.