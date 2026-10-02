Я не умру в туалете! В Новосибирске мужчину вызволили из уборной, распилив дверь болгаркой

Посетитель новосибирского ресторана «Горыныч» оказался заперт в туалете из-за сломавшегося замка. Чтобы освободить мужчину, сотрудникам заведения пришлось распиливать дверь болгаркой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Новосибирске мужчину вызволили из туалета ресторана с помощью болгарки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Новосибирец даже не успел сделать заказ. Он зашёл в уборную вскоре после прихода в ресторан, но выйти самостоятельно уже не смог — в замке заглючил механизм.

На помощь посетителю пришли сотрудники «Горыныча». Обычными способами открыть дверь не получилось, поэтому в ход пришлось пустить электроинструмент и буквально выпиливать гостя из туалета.

В результате спасательная операция закончилась благополучно. Сам мужчина отнёсся к приключению с юмором.

«Так блестяще из туалета я ни разу не выходил», — написал он позднее в соцсетях. По словам посетителя, после случившегося в ресторане заменили остальные замки.

Ранее Life.ru рассказывал о бельгийском депутате Фредерике Эренсе, который застрял в туалете парламента на 13 часов. Замок сломался поздно вечером, когда большинство сотрудников уже покинули здание. Политик пытался звать на помощь и выбраться самостоятельно, но освободили его только утром. После столь долгого заточения мужчине понадобилась помощь врачей из-за нехватки кислорода.