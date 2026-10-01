Запахло величием: В пригороде американской столицы ввели дикий запрет на смыв унитазов

Почти 1,9 миллиона жителей пригородов Вашингтона призвали не смывать воду в унитазах после каждого использования и максимально сократить её расход. Такие рекомендации ввели в округах Монтгомери и Принс-Джорджес в штате Мэриленд после сбоя электроснабжения на станции подготовки питьевой воды.

Оператор WSSC Water попросил потребителей использовать воду только для самых необходимых нужд. Помимо сокращения числа смывов в туалете, местным жителям рекомендовали не поливать участки и реже включать стиральные и посудомоечные машины.

Ограничения понадобились после проблем с электричеством на Potomac Water Filtration Plant — крупнейшей из двух станций компании. Она обеспечивает питьевой водой большую часть клиентов WSSC Water.

Ранее Life.ru писал о коммунальной аварии в США, после которой из-за перебоев с электроснабжением очистных сооружений неочищенные сточные воды попали в Гудзон. Кроме того, власти Нью-Йорка во время засухи уже призывали жителей экономить воду, в том числе реже смывать её в туалетах и включать стиральные машины только при полной загрузке.