«Я не знаю, жив ли он»: Москвичка полгода ищет сына, которого бывший муж увёз в Грузию

Москвичка по имени Элона уже около полугода разыскивает 13-летнего сына с гемофилией и астмой, которого, по её словам, бывший муж тайно вывез за границу. Женщина рассказала «Базе», что с весны ничего не знает о состоянии ребёнка и опасается за его здоровье.

Последний раз мать видела мальчика, когда её бывший супруг Илья забрал его на «отцовский день» и не вернул. Как утверждает Элона, ребёнку требуется регулярная медицинская помощь, однако отец выступает против диспансеризации и приёма лекарств.

По словам женщины, Илья практически не участвовал в жизни сына с момента его рождения и начал активно общаться с ним лишь недавно. Элона утверждает, что мужчина ушёл из семьи ещё в роддоме, годами почти не интересовался ребёнком и скрывал часть доходов, чтобы платить минимальные алименты.

В этом году отец неожиданно захотел чаще встречаться с мальчиком. Мать согласилась на общение, однако теперь считает это решение ошибкой.

Как рассказала «Базе» Элона, бывший супруг постепенно настроил сына против неё, обещая в будущем «купить диплом» и «открыть бизнес». Параллельно ребёнку меняли фамилию.

После оформления новых документов мужчина, по словам женщины, вывез сына в Грузию. С того момента мать не может получить достоверную информацию ни о его местонахождении, ни о состоянии здоровья.

Элона утверждает, что добиться объявления ребёнка в розыск ей пока не удалось. Она обратилась в суд с требованием обязать отца предоставить мальчика для медицинского обследования, а также просит правоохранительные органы проверить действия бывшего мужа на предмет похищения человека, подделки документов, самоуправства и неисполнения судебного решения. Решений по этим требованиям пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем семейном споре, в котором отец увёз полуторагодовалого сына из Апатитов в Петербург и несколько месяцев скрывался от матери и судебных приставов. По решению суда мужчина должен был передать ребёнка матери, однако местонахождение отца и мальчика пришлось устанавливать приставам.