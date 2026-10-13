«Я нечасто разглядываю мужчин»: Трамп рассмешил зал шуткой о ягодицах сенатора

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Огайо пошутил, что рассматривал фигуру сенатора-республиканца Джона Хастеда. Об этом сообщает портал TMZ.

Президент США приехал в Янгстаун, чтобы поддержать Хастеда и ещё нескольких кандидатов перед промежуточными выборами. В своей речи он рассказал, что был удивлён, узнав о спортивном прошлом сенатора во времена учёбы в Университете Дейтона. По словам Трампа, он лично убедился в хорошей форме политика, осмотрев его с головы до ног.

«Я не часто разглядываю мужчинам. Я начал рассматривать его тело, потому что не знал, что он великий спортсмен. Я осмотрел его сверху вниз. Я посмотрел на его задницу... а затем на его руки. Посмотрите на его руки, они похожи на когти. И я всё понял: ты отличный атлет!»— сказал он.

Зал встретил шутку смехом.

До этого Life.ru рассказывал, что Трамп допустил возможность стать последним президентом США от Республиканской партии. В интервью порталу Punchbowl News он заявил, что такой сценарий возможен, если демократы добьются успеха на промежуточных выборах в Конгресс. Вместе с тем президент выразил уверенность, что республиканцы сохранят позиции, если Сенат поведёт себя разумно. Голосование намечено на 3 ноября.