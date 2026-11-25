История гибели американской исследовательницы Эми Эскридж, которая занималась разработкой концепций управления гравитацией и создания двигателей нового поколения, вновь оказалась в центре внимания. Поводом стал выпуск подкаста Джо Рогана от 19 ноября, в котором ведущий и блогер Боб Джимлан обсудили переписку исследовательницы незадолго до её смерти в 2022 году.

Особое место в сообщениях Эскридж занимал московий — 115-й элемент таблицы Менделеева. Согласно её собственной теории, он мог играть ключевую роль в работе двигателей, основанных на управлении гравитацией.

Как следует из зачитанной в эфире переписки, исследовательница связывала начало преследований с голосовой заметкой, в которой изложила свои соображения о свойствах московия. Она считала, что посторонние получили доступ к содержимому её телефона.

«Я никогда в жизни не была так напугана», — говорилось в одном из сообщений Эскридж.

По словам американки, после консультаций с отставным генералом и другими знакомыми она пришла к выводу, что за угрозами могла стоять частная организация с огромными финансовыми ресурсами. Предполагаемых преследователей Эскридж сравнивала с американским аналогом ЧВК «Вагнер».

Исследовательница умерла 11 июня 2022 года в возрасте 34 лет в Хантсвилле, штат Алабама. По сообщениям американских СМИ, местные власти квалифицировали её смерть как самоубийство.

Примечательно, что московий впервые синтезировали в 2003 году в подмосковной Дубне в ходе совместного эксперимента российских и американских физиков. Все известные изотопы этого элемента радиоактивны и быстро распадаются. Существование более долгоживущих сверхтяжёлых изотопов допускает научная гипотеза об «острове стабильности», однако способность московия управлять гравитацией экспериментально не установлена. В честь руководителя дубненской команды Юрия Оганесяна впоследствии назвали 118-й элемент таблицы Менделеева — оганесон.