«Я поехала чуток кукухой»: Анна Бузова ответила на советы по языковому воспитанию дочери

Анна Бузова ответила подписчикам, раскритиковавшим её подход к общению с полуторамесячной дочерью Машей. Свою позицию младшая сестра Ольги Бузовой изложила в соцсетях.

Молодая мама регулярно показывает семейные будни. Она поёт малышке песни, в том числе «Мало половин» знаменитой тёти, общается с ней на английском, а супруг читает девочке сказки.

«Я, конечно, поехала чуток кукухой: материнство творит чудеса и трансформации. Но не настолько, чтобы не понимать очевидный вещей, что когда ребёночку 1,5 месяца, как будто бы ей все равно на каком языке я с ней разговариваю», — указала Анна Бузова.

Она подчеркнула, что для неё такое общение — прежде всего способ проводить время вместе. По словам Анны, малышка слышит знакомые голоса и интонацию, чувствует тепло и заботу, поэтому язык разговора принципиального значения не имеет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Анна Бузова впервые стала мамой, а её сестра Ольга показала первые кадры с новорождённой племянницей Марией. Девочка появилась на свет 11 августа.