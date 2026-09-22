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Регион
Опубликовано 22 сентября, 07:20

«Святое дело»: Иосиф Пригожин объяснил «масонские» жесты Ольги Бузовой

Продюсер Пригожин назвал «масонские» символы Ольги Бузовой способом самопиара

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, Егор Алеев

Жесты певицы Ольги Бузовой, в которых конспирологи видят масонские символы, помогают привлекать внимание к артистке, полагает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, подобные приёмы российские знаменитости переняли у западных коллег. Среди примеров — прикрытый глаз и сложенные треугольником пальцы.

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«А подогреть интерес — это святое дело для артиста, потому что чем больше внимания к тебе, тем выше твой ценник на концерт, тем больше рекламных предложений», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Пригожин уверен, что звёзды рассчитывают на обсуждения среди конспирологов, зрителей и прессы. Он скептически отнёсся к предположениям об участии российских исполнителей в тайных обществах.

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Борис Эльфанд
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