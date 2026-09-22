«Святое дело»: Иосиф Пригожин объяснил «масонские» жесты Ольги Бузовой

Жесты певицы Ольги Бузовой, в которых конспирологи видят масонские символы, помогают привлекать внимание к артистке, полагает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, подобные приёмы российские знаменитости переняли у западных коллег. Среди примеров — прикрытый глаз и сложенные треугольником пальцы.

«А подогреть интерес — это святое дело для артиста, потому что чем больше внимания к тебе, тем выше твой ценник на концерт, тем больше рекламных предложений», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Пригожин уверен, что звёзды рассчитывают на обсуждения среди конспирологов, зрителей и прессы. Он скептически отнёсся к предположениям об участии российских исполнителей в тайных обществах.

Ранее Ольга Бузова объявила себя богиней российской эстрады. Она подчеркнула, что коллеги уже разобрали другие громкие титулы. Для себя исполнительница решила выбрать отдельный статус.